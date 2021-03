Pół dnia intensywnego i praktycznego szkolenia z marketingu online dla przedsiębiorców za 20 zł

Wśród właścicieli sklepów internetowych najpopularniejszym sposobem informowania klientów o ofercie jest prowadzenie profili w mediach społecznościowych. Z wynikiem 76 proc. ta opcja ma zdecydowanie więcej wskazań od pozostałych. Tymczasem z perspektywy klienta, najlepszymi kanałami dowiadywania się o ofertach są e-mail, SMS, obecność w wynikach Google, porównywarkach cenowych i dopiero potem media społecznościowe - z wynikiem 37 proc.

To ustalenia raportu “Komunikacja sklepów internetowych” firm SMSAPI i Shoper, sporządzonego na podstawie badań przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku. Właśnie ten rozziew między zachowaniem firm a oczekiwaniami konsumentów dał do myślenia organizatorom szkolenia zaplanowanego na 22 kwietnia. - Ostanie badania i obserwacje naszych ekspertów pokazują, że sprzedawcy i konsumenci nie do końca się rozumieją, a tymczasem zakupy i sporo powiązanych z nimi aktywności przenoszą się do sieci.Część przedsiębiorców prowadzi działania promocyjne, kierując się głównie intuicją, wykonując sporo pracy ręcznie, zamiast korzystać z wygodnych narzędzi. Albo przepalając budżet na źle targetowane kampanie. Dlatego wspólnie z partnerami przygotowaliśmy pigułkę wiedzy dla nowicjuszy w internecie, pod postacią całodziennego szkolenia - wyjaśnia Maja Wiśniewska z SMSAPI.

Wydarzenie “Co lubią MiŚ-e? Czyli podstawy promocji firmy w internecie” odbędzie się online 22 kwietnia 2021 r..



Dzień pełen wiedzy

Na kwietniowym szkoleniu SMSAPI wraz 6 partnerami pokaże z kilku perspektyw, na czym polega rozwijanie biznesu w sieci:

O podstawach widoczności firmy i jej strony w internecie opowie Wojciech Haremza z iCEA





Po co nam właściwie dobra obsługa klienta - objaśni Łukasz Hardek z Thulium

Dlaczego automatyzacja firmy jest cechą innowacyjnych przedsiębiorstw - opowie Ewelina Rychlik z Fakturownia

Pierwsze kroki w planowaniu e-biznesu - pomoże postawić Artur Halik z Shoper

Na czym polega Reklama w Google: skuteczne pozycjonowanie i Google Ads - wyjaśni Krzysztof Marzec z DevaGroup

Jak zamienić eCommerce w marketingową maszynę - zdradzi Dawid Fucia z edrone

Gospodarze imprezy z SMSAPI opowiedzą o wyzwaniach w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zagadnieniach prawnych takich jak RODO, oraz przede wszystkim o narzędziach wspierających komunikację marketingową odpowiednich dla małych i średnich przedsiębiorców, szczególny akcent kładąc na marketing mobilny

- Każdy z gościnnych prelegentów będzie musiał zmieścić się w 30 minutach wystąpienia, a eksperci z SMSAPI dostaną 20 minut. Nieduży limit czasu skłania do tego, by od razu przejść do rzeczy, trzymać się konkretów i skupić na korzyściach swojego rozwiązania dla przedsiębiorców. Taka formuła pozwoli nam też zmieścić 12 merytorycznych prezentacji do popołudnia, aby po panelu eksperckim każdemu został jeszcze kawałek dnia na wypróbowanie narzędzi, o których właśnie usłyszał. Dla tych, którzy nie będą w stanie uczestniczyć w całym szkoleniu za jednym podejściem, będzie ono nagrywane, a gotowy materiał prześlemy zarejestrowanym uczestnikom po zakończeniu wydarzenia - zachęca Maja Wiśniewska.

Każdy z partnerów wydarzenia - iCEA, Shoper, DevaGroup, Fakturownia, Thulium i edrone - planuje podarować jego uczestnikom specjalne w postaci dodatkowych konsultacji 1 na 1 lub rabatów na dostęp do swoich narzędzi.

Co? Gdzie? Kiedy?

Szkolenie “Co lubią MiŚ-e? Czyli podstawy promocji firmy w internecie” dostępne będzie online na platformie ClickMeeting, która działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zarejestrowane osoby otrzymają e-mail z linkiem dającym dostęp do transmisji.

Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 20 zł, a opłata ma zachęcić uczestników, by datę 22 kwietnia zaznaczyli sobie w kalendarzu długopisem - a nie tylko ołówkiem, jak to często bywa w przypadku wydarzeń bezpłatnych. Organizatorzy całkowity przychód z biletów wstępu przekażą na wsparcie Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

