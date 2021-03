Kiedy widoczność w wyszukiwarce idzie w parze z doskonałą prezentacją produktów. Partnerstwo Grupy iCEA i Kreatora mody to same korzyści dla sektora e-commerce

Partnerstwo Grupy iCEA oraz Kreatora mody to kolejny już krok rozwijający projekt iCEA 360, którego ideą jest oferowanie kompleksowych usług dla sektora e-commerce, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. W ramach tej inicjatywy wywodząca się z Poznania agencja SEO 360 świadczy rozwiązania obejmujące niemal każdy aspekt rozbudowanego lejka sprzedażowego w handlu online, od generowania ruchu internautów na stronach klientów, po obsługę prawną czy usługi z zakresu automatyzacji marketingu.

Kreator mody jako nowa firma partnerska w projekcie iCEA 360 zaoferuje klientom Grupy iCEA najwyższej jakości usługi z zakresu fotografii produktowej, co pozwoli na doskonałe zaprezentowanie asortymentu sprzedawanego online przez klientów największej w Polsce agencji SEO 360. Nowy partner działa na rynku już od ponad 10 lat, w ciągu których przygotował dla obsługiwanych przez siebie firm przeszło 500 000 wysokiej jakości fotografii. W ramach fotografii produktowej, Kreator mody oferuje profesjonalne sesje zdjęciowe w siedzibie klienta, pełne wsparcie techniczne oraz konsultacyjne, a także przygotowanie fotografii do sprzedaży na popularnych platformach e-commerce, jak Allegro, Amazon czy Ebay.

- Specjaliści Grupy iCEA wraz z naszymi partnerami pracują nad tym, by z jednej strony generować ruch na stronach naszych klientów i dbać o ich widoczność w wyszukiwarce Google, a z drugiej - systematycznie zwiększać konwersję w ich sklepach. Działamy kompleksowo i wspólnie oferujemy usługi, które traktować należy komplementarnie, gdyż zazębiają się one ze sobą i razem gwarantują wsparcie, jakiego nie oferuje żaden inny samodzielnie działający podmiot na rynku usług dla sektora e-commerce. W tym kontekście dołączenie Kreatora mody do projektu iCEA 360 to kolejny - jakże ważny - krok w kierunku jeszcze większej kompleksowości naszej oferty. Dzięki nowemu partnerowi sprawimy bowiem, że produkty naszych klientów będą nie tylko odpowiednio opisane, ale i doskonale zaprezentowane. Wierzę, że wspólnie z Kreatorem mody czeka nas bardzo wiele owocnych realizacji - zauważył Zdzisław Dusikowski, Dyrektor Działu Relacji Partnerskich w Grupie iCEA.

W ramach podjętej współpracy klienci Grupy iCEA mogą liczyć na preferencyjne warunki korzystania z usług Kreatora mody oraz rabaty, które wynoszą kolejno 3, 5 oraz 7 proc. w zależności od wielkości jednostkowego zlecenia oraz jego typu: od fotografii aranżacyjnej, usług graficznych, po najwyższej jakości packshoty. Korzystne warunki dotyczą również obu rodzajów produktu końcowego, którym w przypadku fotografii produktowej są:

Fotografie klasyczne: zdjęcia wykadrowane z usuniętym tłem;

Fotografie HI-END: zdjęcia wykadrowane z usuniętym tłem, poddane kompleksowemu retuszowi, z pełną zgodnością kolorystyczną, ostrością na całym fotografowanym obiekcie oraz usunięciem wszelkich niedoskonałości uwiecznionego na zdjęciu produktu.

Klienci Kreatora mody otrzymają z kolei pełne wsparcie analityków Grupy iCEA, w tym możliwość przeprowadzenia indywidualnej konsultacji SEO, która uwzględni ocenę strony WWW oraz zarysuje potencjalne strategie jej rozwoju uwzględniające zwiększenie ruchu i podniesienie konwersji.

Grupa iCEA - Pierwsza w kraju Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

Więcej informacji udziela:

Jacek Dziura, CMO, Grupa iCEA

mail: j.dziura@grupa-icea.pl