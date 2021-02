Ruch na stronie i dobre opinie wyznacznikiem sukcesu w biznesie! Grupa iCEA nawiązuje współpracę z Zaufane.pl

Dbanie o ciągłe zwiększanie ruchu internautów na stronach naszych klientów jest od zawsze rdzeniem działań Grupy iCEA. Na przestrzeni lat nasze usługi ewoluowały, stając się bardziej kompleksowe i skalowane. Dziś oferujemy sektorowi e-commerce wsparcie w wymiarze 360, dbając o dobre SEO i konwersje, dostarczając wysokiej jakości content, a nawet oferując wsparcie prawne, a to wszystko dzięki naszej rozbudowanej sieci partnerskiej. Działania Grupy iCEA to droga do rynkowego sukcesu w każdej branży; sukcesu, który często poświadczają pozytywne opinie klientów końcowych. Chcąc zaoferować naszym klientom możliwość budowania wizerunku opartego na realnej pracy, którą wkładają oni w zarządzanie swoimi firmami, i którą doceniają ich klienci, nawiązaliśmy współpracę z Zaufane.pl.

Zaufane.pl oferuje innowacyjne usługi z zakresu marketingu opinii, do tej pory niespotykane na polskim rynku. Sposób agregowania opinii przez nowego partnera Grupy iCEA, a następnie ich dystrybuowania w głównych wyszukiwarkach internetowych pozwala na znaczne zwiększenie ilości opinii, a tym samym poziomu reputacji firm korzystających z usług Zaufane.pl. Co ważne, agregowanie opinie są gruntownie sprawdzane pod kątem zasadności - na bazie dokonanych transakcji oraz autentyczności. Dodatkową zaletą wdrożenia usługi jest widoczność gwiazdek z oceną przy reklamach Google Ads, co wyróżnia prowadzone kampanie reklamowe i skutkuje znacznym wzrostem konwersji.

- Rozwijając naszą sieć usług partnerskich kierujemy się przede wszystkim jednym, nadrzędnym kryterium. Jest to kapitał potencjalnych korzyściach dla klientów Grupy iCEA. W przypadku partnerstwa z Zaufane.pl oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z innowacyjnych usług agregowania opinii o produktach oraz firmach, które są udostępniane na wiodących wyszukiwarkach internetowych. Dzięki nawiązanej współpracy, korzyści płynące z realizowania usługi SEO360 będą mogły w bardziej bezpośredni sposób przełożyć się na budowanie wizerunku i prestiżu naszych klientów, czego wyznacznikiem w sieci są właśnie opinie internautów. - zauważył Zdzisław Dusikowski, Dyrektor Działu Relacji Partnerskich.

W ramach nawiązanego partnerstwa, klienci Grupy iCEA będą mogli skorzystać z usług Zaufane.pl na preferencyjnych warunkach, a tym samym sprawdzić skuteczność oferowanego rozwiązania oraz ilość opinii i korzyści płynące z włączenia ocen w reklamach Google Ads i nie tylko. W ramach projektu iCEA 360 Zaufane.pl oferuje naszym klientom rabat w wysokości do 50% wartości usługi na okres testowy, trwający nawet do 6 miesięcy. Dzięki prezentowanej ofercie każdy klient Grupy iCEA będzie mógł samodzielnie ocenić zalety płynące z uruchomienia marketingu opinii w swojej działalności.

Grupa iCEA - Pierwsza w kraju Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

Więcej informacji udziela:

Jacek Dziura, CMO, Grupa iCEA

mail: j.dziura@grupa-icea.pl