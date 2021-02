Zdzisław Dusikowski nowym Dyrektorem Działu Relacji Partnerskich w Grupie iCEA

Zdzisław Dusikowski od czerwca 2019 rok piastował stanowisko Senior Partnership Managera w Grupie iCEA, a swoją pracą walnie przyczynił się do rozwoju nie tylko samego Działu oraz sieci relacji partnerskich, ale również wielu kluczowych projektów z punktu widzenia całej struktury holdingu, wśród których najważniejszym jest przełomowe rozwiązanie dla całego polskiego rynku usług dla sektora e-commerce - iCEA360.

Doświadczenie nowego Dyrektora DRP pozwoli na utrzymanie tempa rozwoju relacji partnerskich, przydając im jednocześnie nowej dynamiki. Znajomość branży oraz potrzeb przedsiębiorców, dla których adresowane są kompleksowe usługi świadczone przez Grupę iCEA wraz z partnerami, to nowa wartość, która wprowadzona zostanie do działań realizowanych przez zespół zajmujący się relacjami partnerskimi. Pod kierownictwem Zdzisława Dusikowskiego Grupa iCEA będzie jeszcze sprawniej docierać z innowacyjnymi rozwiązaniami do firm z sektorów, które dopiero zagłębiają się w działalność online.

- Nieprzeciętne kompetencje miękkie oraz umiejętność strategicznego planowania kolejnych kroków na drodze do realizacji założonych celów to dwie cechy charakterystyczne Zdzisława, które dawniej pozwalały mu na efektywne pełnienie roli Managera, a dziś umożliwią nadanie nowej dynamiki rozwoju całemu Działowi Relacji Partnerskich. Zdzisław jest idealnym potwierdzeniem skuteczności w doborze i rozwoju personelu naszej firmy oraz właściwą osobą na właściwym miejscu - Łukasz Nawrocki, CEO holdingu Digital Now!

Grupa iCEA - Pierwsza Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

Więcej informacji udziela:

Jacek Dziura, CMO, Grupa iCEA

mail: j.dziura@grupa-icea.pl