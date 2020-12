Polska vs COVID-19

Mając na uwadze nie tylko gospodarcze konsekwencje pandemii, ale również dramatyczne dane medyczne dotyczące wywoływanej przez koronawirus choroby COVID-19, Grupa iCEA postanowiła działać. W marcu bieżącego roku oddolna inicjatywa pracowników wraz z pomysłami na walkę z wirusem przedstawionymi przez Zarząd firmy doprowadziły do powstania inicjatywy Polska vs COVID-19. Pierwszym aktem było w tym przypadku założenie osobnej grupy w ramach międzynarodowego projektu Folding@Home, którego celem było podpięcie komputerów na całym świecie do chmury oraz udostępnienie ich mocy obliczeniowej celem poznania struktury białek koronawirusa. Ideą nadrzędną było przyspieszenie prac nad szczepionką oraz opracowanie skutecznych metod terapii.

Na samym początku akcji Polska vs COVID-19 poznańska agencja SEO360 udostępniła 20 firmowych komputerów. Kiedy już sprzęt został odpowiednio skonfigurowany i wykonywał obliczenia zmierzające do poznania koronawirusa SARS-CoV-2, firma zaangażowała do akcji swoje otoczenie biznesowe, klientów oraz partnerów, a nawet konkurencyjne agencje, oraz podjęła wysiłki zmierzające do promocji akcji, zarówno poprzez zaangażowanie mediów tradycyjnych i internetowych, jak i szeroko zakrojone działanie informacyjne w social media. Warto podkreślić zaangażowanie partnerów Grupy iCEA, w tym takich firm, jak m.in.: edrone, Adminotaur, SkySupport, Belin, RocketMedia, HICRON, Sky-Shop, UpBlue, MAXSOTE.

Dzięki aktywności wymienionych grup oraz pracowników udało się na przestrzeni kilku miesięcy udostępnić ponad 24 000 jednostek roboczych, które wspólnie pracowały nad rozszyfrowaniem sposobu ukrywania się koronawirusa przed układem odpornościowym ludzkiego organizmu. Projekt Folding@Home miał zaimplementowany moduł statystyk, który to wprowadził zdrową nutkę rywalizacji w szczytnej idei, realizowanej przez wolontariuszy z całego świata. Według owych statystyk inicjatywa Polska vs COVID-19 znalazła się w klasyfikacji drużynowej na 2 740 miejscu spośród 255 570 sklasyfikowanych zespołów, gdzie najwyższe pozycje zajmowały drużyny związane z gigantami ogólnoświatowej gospodarki, wśród których pojawiały się takie firmy, jak NVIDIA, CERN, Intel, Microsoft, a nawet Reddit.

Znaczny wkład w powodzenie inicjatywy miała sprawna komunikacja w social media. Informacje oraz posty wideo traktujące o projekcie Polska vs COVID-19 publikowane na profilach Grupy iCEA w serwisach Facebook oraz LinkedIn zostały wyświetlone 25 613 razy i zebrały 423 reakcje. Same filmy na portalu Facebook obejrzało ponad 16 500 osób, spośród których 234 internautów zareagowało lub udostępniło materiał.

Niesłychanie cieszy również aktywność użytkowników serwisu LinkedIn, gdzie otoczenie biznesowe Grupy iCEA aktywnie reagowało na nowe informacje dotyczące akcji. Komunikacja na tym portalu, znacznie bardziej oszczędna w formie graficznej i narracji, dotarła do ponad 2 000 użytkowników serwisu i wygenerowała ponad 50 reakcji oraz udostępnień. Dodajmy, że publikowane treści nie były płatnie promowane, a ich popularność oraz sukces całej inicjatywy to bezpośrednia zasługa zaangażowanych pracowników, sympatyków Grupy iCEA oraz firm partnerskich.

Mały, wielki sukces w walce z wirusem

Zakończenie 4 etapu realizacji projektu Folding@Home przyniosło optymistyczne i bardzo skonkretyzowane dane dotyczące struktury SARS CoV-2. Dzięki międzynarodowemu zaangażowaniu i zebraniu potężnej mocy obliczeniowej, naukowcy biorący udział w projekcie dowiedli, że glikoproteina powierzchniowa koronawirusa ma zdolność do otwierania i łączenia się z ludzkimi komórkami oraz do zamykania i ukrywania się przed układem odpornościowym.

Powyższe informacje mogą okazać się kluczowe w opracowywaniu dalszych skutecznych metod terapii. Jest to niewątpliwy sukces, który cieszy i powinien napawać dumą wszystkich wolontariuszy, a także instytucje biorące udział w projekcie i zrzeszone wokół inicjatywy Polska vs COVID-19. Z perspektywy czasu cieszy na pewno fakt, iż inicjatywa Grupy iCEA cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem wśród firm z szeroko pojmowanej branży marketingu internetowego oraz IT, docierając również do podmiotów z innych gałęzi rynku, a nawet jednocząc pod wspólnym sztandarem osoby niezwiązane bezpośrednio z branżą ani podmiotami partycypującymi w akcji.

- Popularność inicjatywy Polska vs COVID-19 udowodniła nam słuszność całego przedsięwzięcia i zaangażowania się w walkę z koronawirusem w taki sposób, który był dla nas realnie osiągalny. Co ważne, pokazaliśmy, że w trudnych czasach w naszej branży podziały nie istnieją i wraz z wolontariuszami z całego świata odnieśliśmy wyraźny sukces. Liczymy na to, że nasze starania przyspieszą rychły koniec globalnej pandemii, ale jesteśmy również gotowi ponownie zakasać rękawy, by na wielu płaszczyznach pomagać w powrocie do normalności świata sprzed pandemii - zaznaczył Jacek Dziura, CMO w Grupie iCEA.

