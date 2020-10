Kompleksowe i skalowalne usługi - oto jeden z fundamentów, na którym swoją rynkową pozycję zbudowała Grupa iCEA. Stale rozwijając usługę SEO360 oraz działania partnerskie, poznańska agencja nawiązała współpracę z Callback24, której owocem będzie jeszcze lepsze wsparcie procesu sprzedażowego oraz zwiększenie konwersji na stronach internetowych klientów obu firm.

Skuteczny marketing w Internecie opiera się na wielu zmiennych i jest zależny od wpływu różnorodnych czynników. Zastanawiając się jednak nad sukcesem niektórych firm z sektora e-commerce, można dostrzec, że kluczowe w zwiększaniu konwersji jest generowanie stale rosnącego ruchu na stronie e-sklepu, optymalne pod względem UX zoptymalizowanie witryny oraz łatwy kontakt klientów sklepu z obsługą. Partnerstwo Grupy iCEA oraz Callback24 pozwala na wdrożenie rozwiązań, które z jednej strony służą zdobywaniu nowych klientów, z drugiej zaś ułatwiają im kontakt ze sklepem, co buduje zaufanie oraz pozytywnie wpływa na finalizowanie transakcji.

Grupa iCEA stale rozwija portfel usług partnerskich oraz swoje otoczenie biznesowe, by oferować klientom z sektora e-commerce kompleksowe usługi w ramach SEO360. Współpraca z Callback24 jest kolejnym już kamieniem milowym na drodze do stworzenia najwyższego standardu usług dedykowanych firmom działającym na rynku sprzedaży internetowej. Callback24 to rozwiązanie, które skraca kontakt klienta z obsługą sklepu i czyni go możliwie bezinwazyjnym oraz przyjemnym. Wdrażając je na stronie e-sklepu, klienci chcący nawiązać kontakt telefoniczny będą musieli jedynie podać swój numer telefonu, by doradca skontaktował się z nimi w ciągu zaledwie 15 sekund - klienci mogą nawet wybrać pożądaną godzinę kontaktu. Callback24 pomaga również w efektywnym zarządzaniu leadami sprzedażowymi, a zapisy rozmów pozwalają na ich analizę oraz poprawę customer experience w przyszłości.

Dzięki partnerstwu klienci Callback24 otrzymają możliwość odbycia darmowych konsultacji SEO oraz analiz prowadzonych przez analityków Grupy iCEA, podczas których ocenią oni kondycję, mocne oraz słabe strony serwisów, a także zaproponują optymalne strategie rozwoju w zakresie SEO360. Klienci Grupy iCEA z kolei będą mogli skorzystać z pakietu iCEA Free umożliwiającego m.in bezpłatne zrealizowanie 21 połączeń obsługiwanych przez Callback24 w ciągu miesiąca, 2 konsultantów, dostosowanie wyglądu widgetu Callback24, a także dostęp do statystyk oraz integrację z Google Analytics.

Grupa iCEA - Pierwsza Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

Więcej informacji udziela:

Jacek Dziura, CMO, Grupa iCEA

mail: j.dziura@grupa-icea.pl