Bez względu na to, jak postrzega się sukces w e-commerce, to zawsze synergia między skutecznymi działaniami marketingowymi, a sprawną obsługą płatności online jest tym, co decyduje o rynkowej pozycji konkretnego sklepu internetowego. Grupa iCEA oraz Blue Media w ramach nawiązanego partnerstwa oferują swoim klientom nowatorskie rozwiązania - usługę SEO360, która nie tylko zwiększa ruch na stronie WWW, ale i wpływa korzystnie na podniesienie konwersji, oraz nowoczesną i skalowalną obsługę płatności pomocną w finalizowaniu transakcji. Dzięki kompleksowemu podejściu do obsługi klientów końcowych w całym procesie zakupowym, wymiernie wzrasta konwersja przy minimalizacji znanego w e-commerce zjawiska porzuconych koszyków.

Współpraca między Grupą iCEA i Blue Media to szansa dla klientów obu firm na korzystanie z innowacyjnych usług z zakresu marketingu internetowego oraz obsługi płatności online na preferencyjnych warunkach. Warto nadmienić, że Grupa iCEA jest jedną z największych agencji SEO w Polsce, która z powodzeniem prowadzi kampanie SEO również na zagranicznych rynkach, zaś Blue Media zapewnia pełną obsługę transakcji online oraz wsparcie sprzedaży, zaawansowane systemy transakcyjne przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz sektora MSP, rozwiązania dla bankowości i sektora publicznego, a nawet usługi z zakresu ubezpieczeń i systemy komunikacji online.

Wymiernymi korzyściami dla klientów Grupy iCEA i Blue Media będzie zatem możliwość zapewnienia swojej firmie najwyższej jakości działań SEO oraz uruchomienie innowacyjnych płatności online. Klienci Grupy iCEA, którzy zdecydują się na wdrożenie obsługi transakcji elektronicznych przez Blue Media mogą liczyć na preferencyjne stawki, natomiast e-sklepy korzystające już z usług Blue Media otrzymają możliwość przeprowadzenia darmowych konsultacji SEO z analitykami z Grupy iCEA, którzy nie tylko ocenią stan techniczny ich stron oraz potencjał do zwiększenia sprzedaży przez działania pozycjonerskie, ale przygotują również w pełni zindywidualizowane strategie SEO.

- Współpraca z Blue Media to kolejny już krok w kierunku zwiększania kompleksowości naszej flagowej usługi SEO360. Dzięki naszemu partnerstwu możemy dostarczać klientom rozwiązania innowacyjne, nowoczesne, usprawniające ich biznesy i zwiększające ich konkurencyjność. Całościowe podejście do usług dla sektora e-commerce, które realizujemy wraz z partnerami takiego kalibru, jak właśnie Blue Media to przyszłość e-handlu i to w ujęciu globalnym. Cieszymy się, że możemy tę przyszłość i te nowatorskie rozwiązania udostępniać polskim firmom już dziś - Paweł Chybicki, Dyrektor ds. Rozwoju w Grupie iCEA.

Grupa iCEA - Pierwsza Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

Więcej informacji udziela:

Jacek Dziura, CMO, Grupa iCEA

mail: j.dziura@icea.pl

telefon: 721 622 986