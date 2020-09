Grupa iCEA w drodze po pozycję lidera SEO w Polsce

Połączenie sił spółek iCEA, Enterso, Niezwiązanych oraz Grupa M40 stanowi obraz nowej jakości na polskim rynku. Nigdy wcześniej w historii polskiej branży SEO tak wielu wysokiej klasy specjalistów nie pracowało razem dla ogólnych korzyści obsługiwanych klientów. Fuzja pod przewodnictwem iCEA, czyli spółki wiodącej nie tylko podniesie jakość usług, ale umożliwi skuteczny rozwój nowopowstałego podmiotu, jakim jest Grupa iCEA. Oczywistym beneficjentem połączenia potencjału czterech spółek będą klienci, którzy otrzymają nową, ujednoliconą i atrakcyjną ofertę, nowatorskie usługi opracowane specjalnie z myślą o ich potrzebach, sprawną obsługę posprzedażową oraz przejrzyste warunki umowy i łatwy sposób rozliczeń.

Od 2017 roku iCEA nieprzerwanie rozwija swoją strukturę oraz możliwości, co sprawiło, że z początkiem 2020 roku stała się jedną z 3 największych agencji w kraju. Było to możliwe dzięki sprawnemu realizowaniu strategii akwizycyjnej oraz doskonaleniu portfela usług. We wspomnianym 2017 roku dokonano akwizycji spółki Enterso, jednej z najstarszych agencji SEO/SEM w Polsce, natomiast w roku 2018 przyłączone zostały jeszcze dwie spółki: Niezwiązani - firma cechująca się nowatorskim podejściem do formalnych aspektów prowadzenia działań pozycjonerskich i proklienckim nastawieniem oraz Grupa M40 - jedna z najbardziej rozpoznawalnych agencji SEO w Poznaniu. Po serii udanych akwizycji spółki zrzeszone w ramach holdingu DIGITAL NOW! zatrudniały ponad 200 pracowników oferując przełomowe rozwiązania w zakresie marketingu internetowego.

Grupa iCEA, zrzeszona, pracująca wspólnie w nowoczesnym biurze i wzbogacona o specjalistów z wieloletnim doświadczeniem ma dwa nadrzędne cele. Pierwszym z nich jest racjonalna rozbudowa i popularyzacja usługi SEO360, będącej przełomowym rozwiązaniem dla sektora e-commerce w Polsce i zapewniającym niespotykaną dotychczas kompleksowość usług marketingowych, wsparcia technicznego oraz sprzedażowego i prawnego dla polskich przedsiębiorców działających w Internecie. Warto dodać, że idea stojąca za SEO360, czyli połączenie jakości oraz kompleksowości świadczonych usług to filar rynkowego sukcesu w Grupa iCEA. Drugim celem jest natomiast kontynuowanie, a nawet intensyfikacja działań mających na celu zwiększanie międzynarodowej obecności Grupy iCEA, od pozyskiwania nowych klientów, przez tworzenie fizycznych struktur w innych krajach, po budowanie biznesowych powiązań między poszczególnymi rynkami narodowymi.

Fuzja procedowana była przez prawników Kancelarii RPMS Staniszewski & Wspólnicy pod nadzorem Radcy Prawnego Marcina Staniszewskiego oraz przez Prezesa Zarządu w Grupa iCEA Pawła Borowika i CEO holdingu DIGITAL NOW! Łukasza Nawrockiego.

- Fuzja naszych spółek to naturalna konsekwencja przyjętej w 2017 roku strategii biznesowej. Dawniej, kiedy dopiero zdobywaliśmy pozycję na rynku, rozproszona struktura holdingu DIGITAL NOW! pozwalała na skuteczną dywersyfikację procesów biznesowych. Dziś jednak, kiedy od wielu miesięcy skutecznie prowadzimy kampanie SEO na rynkach polskim i zagranicznych oraz wprowadzamy przełomową usługę SEO360, zwiększenie potencjału Grupy iCEA poprzez stworzenie największego w Polsce zaplecza ekspertów SEO, pozwoli rozpocząć nowy rozdział w rynkowej historii firmy, która rozwija się nieprzerwanie od 2007 roku.



Fuzja to ukoronowanie skutecznej egzekucji założeń naszej strategii biznesowej oraz imperatywu ciągłego rozwoju, ale z drugiej strony to dopiero początek nowego brandu, który będzie rozwijany na skalę niespotykaną wcześniej w naszym kraju. W najbliższej przyszłości, w parze z rebrandingiem i odświeżeniem naszego wizerunku, planujemy w dalszym ciągu prowadzić skuteczne akwizycje pionowe i poziome oraz rozwijać portfel usług tworząc kompleksowe rozwiązania dla sektora e-commerce, których nie oferuje żadna z konkurencyjnych agencji. Skalę naszych możliwości niech podkreśli fakt, iż już niebawem Digital Now! Holding powiększy się o nowe spółki na dwóch kontynentach, w Ameryce Północnej oraz w Azji. Nasza globalna orientacja i nastawienie na sukces, które łączy wszystkich naszych specjalistów, to fundamenty, na których zbudujemy brand Grupa iCEA - Łukasz Nawrocki, CEO holdingu DIGITAL NOW!

Grupa iCEA - Pierwsza Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

