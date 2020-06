Fakt, że segment e-commerce rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie to dziś wiedza powszechna. Polscy przedsiębiorcy dostrzegli zalety w handlu online i skrupulatnie zalety te wykorzystują. Dziś jednak, w czasach gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, rosnąca ilość zakładanych e-sklepów zaskoczyła zapewne niejednego z branżowych ekspertów. Dzięki współpracy Grupy iCEA - agencji SEO360 specjalizującej się w marketingu internetowym, ze Sky-Shop.pl - jedną z wiodących na rynku platform e-commerce, firmy rozpoczynające sprzedaż w sieci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, od stworzenia sklepu po działania marketingowe. Współpraca między dwoma podmiotami to korzyści również dla obecnych klientów Sky-Shop.pl, którzy będą mogli skorzystać z wiedzy analityków Grupy iCEA.

- Nawiązanie relacji partnerskich ze Sky-Shop.pl to efekt naszej konsekwentnie budowanej polityki usługowej, w której chcemy skupiać się na dostarczaniu naszym klientom kompleksowych i wielopłaszczyznowych rozwiązań, wpływających na ich biznesy w sieci. Dzięki tej wspólpracy klienci Sky-Shop.pl otrzymają dostęp do bezpłatnych konsultacji SEO świadczonych przez naszych analityków, którzy podzielą się wiedzą i wskażą, jak korzystając z doskonałej platformy e-commerce można zwiększyć sprzedaż w sieci - powiedział Paweł Chybicki, Dyrektor ds. Rozwoju w Grupie iCEA.

Najwyższa jakość usług nie tylko w czasach pandemii

Sky-Shop.pl specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w segmencie e-commerce, z których korzystać mogą przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki w internetowym handlu oraz ci doświadczeni biznesmeni, odnoszący już pewne sukcesy. Platforma daje dostęp do rozbudowanych narzędzi zarządzania sklepem, pełną integrację z serwisami sprzedażowymi czy hurtowniami, a od teraz nawet możliwość realizacji działań marketingowych w Internecie, które poprzedza kompleksowa analiza SEO. Współpraca między Grupą iCEA, a Sky-Shop.pl została nawiązana w dwóch, równie istotnych celach.

Pierwszym było umożliwienie nowym i obecnym klientom Sky-Shop.pl podjęcie działań mających na celu budowanie przewagi konkurencyjnej, zwiększanie sprzedaży i rozwój w czasach pandemii koronawirusa i w przyszłości, w stabilnej sytuacji gospodarczej. Drugim zaś, wykorzystanie wiedzy analityków ds. SEO z Grupy iCEA w doskonaleniu oprogramowania oferowanego klientom w Sky-Shop.pl. Software ten ma docelowo stać się najlepszym rozwiązaniem pod kątem SEO oferowanym przez platformy e-commerce na polskim rynku.

- Zależało nam na rozpoczęciu ścisłej współpracy z doświadczonym i sprawdzonym partnerem w zakresie usług SEO, która przyniesie korzyść dla klientów Sky-Shop.pl, a jednocześnie będzie wsparciem w rozwoju naszej platformy. Pragniemy, aby właściciele sklepów mieli dostęp do najlepszego oprogramowania przyjaznego dla SEO, które pozwala na jeszcze skuteczniejsze pozycjonowanie ich biznesów w sieci. Dążymy do tego, by oprogramowanie Sky-Shop.pl stało się numerem 1 pod względem SEO wśród narzędzi SaaS dostępnych na rynku. A to z kolei możemy osiągnąć poprzez wdrażanie sugerowanych przez iCEA rozwiązań optymalizacyjnych i ciągłym doskonaleniu dostępnych funkcji SEO. Dlatego zakasujemy rękawy i ruszamy do działania! - skomentował nawiązanie współpracy Maciej Cebertowicz, manager ds. sprzedaży i rozwoju produktu w Sky-Shop.pl.

Grupa iCEA - Pierwsza Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

