iCEA pomaga w walce z koronawirusem

Wspólne inicjatywy zwykłych ludzi oraz przedsiębiorców to aktualnie wręcz obowiązkowe działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Folding@Home to projekt komputerowy, który służy do poznania dynamiki białek. Inicjatywa ta skupia naukowców-ochotników, przeprowadzających symulację ruchów białek na swoich komputerach. Informacje uzyskane na podstawie tych badań pozwalają naukowcom lepiej zrozumieć biologiczne procesy.

Grupa iCEA włącza się w pomoc w projekcie Folding@Home udostępniając moc swoich komputerów, która będzie wykorzystywana w celu dokonywania obliczeń, by pomóc naukowcom lepiej zrozumieć struktury wirusa powodującego COVID-19. Zasoby obliczeniowe będą używane do symulacji komputerowych, które umożliwią bliższe zrozumienie ruchomych części enzymów składających się na koronawirusa SARS-CoV-2. Białka te pokonują nasz układ odpornościowy i powodują namnażanie się wirusa. Obserwacja ich ruchów jest niezwykle ważna, gdyż pozwala zdobywać cenne informacje, których nie można uzyskać w żaden inny sposób. Cel jest oczywisty - opracowanie metod terapii leczenia COVID-19.

-Cały świat szuka sposobu na pokonanie nowego wirusa. Konieczne jest podejmowanie natychmiastowych działań - na miarę swoich możliwości. Wspólne akcje mogą pomóc w skuteczniejszej walce z pandemią, dlatego przekazujemy moc ponad 20 dedykowanych komputerów na potrzeby projektu Folding@Home i zapraszamy całą branżę do włączenia się w inicjatywę “Polska vs. COVID-19”. Mam nadzieję, że wspólne wysiłki przyczynią się do szybszego osiągnięcia celu. - mówi Jacek Dziura, Dyrektor Marketingu w Grupie iCEA.

Ilość potrzebnej mocy obliczeniowej do wykonywania badań jest ogromna, dlatego do akcji może się włączyć każdy i dołożyć swoją małą cegiełkę, by pomóc w odkryciu ewentualnych możliwości leczenia COVID-19. Wsparcie w walce z koronawirusem pokazuje solidarność społeczną w obliczu zagrożenia. Zachęcamy każdego do przyłączenia się do akcji Folding@Home! Instrukcja dołączania i dodatkowe informacje o grupie “Polska vs COVID-19” znajdują się na stonie www.grupa-icea.pl/koronawirus. Do inicjatywy Folding@Home dołączyły również takie firmy jak Oracle czy Avast. W końcu, w grupie siła!

Grupa iCEA - Pierwsza Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

