Grupa iCEA wpłaca na bramę odkażającą dla Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Brama dezynfekcyjna to w pełni zautomatyzowane urządzenie, służące do odkażania kombinezonów ochronnych pracowników służby zdrowia. Za pomocą specjalnych dysz bramy tego typu dezynfekują specjalistyczną odzież, co minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2. Bramy budowane przez firmę WAAM oraz Politechnikę Śląską pozwolą ograniczyć do absolutnego minimum przenoszenie się wirusa wśród personelu medycznego, co najczęściej ma miejsce podczas zdejmowania odzieży ochronnej.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w tej chwili bardzo istotna. Jako Grupa iCEA podejmujemy szereg działań pomocowych w tym trudnym czasie. Postanowiliśmy przekazać 10 000 zł na akcję #bramydlaszpitali. Chcielibyśmy, aby takie urządzenie trafiło również do Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, gdzie medycy z naszych okolic leczą mieszkańców Wielkopolski. Dlatego też wspierają i promując całą akcję w sieci zaakcentujemy jej regionalny wymiar poprzez hasło #bramadlapoznania - mówi Jacek Dziura, Dyrektor Marketingu w Grupie iCEA.

Aktualnie w Polsce mamy największy odsetek pracowników medycznych zakażonych koronawirusem w Europie. Pomysłodawcy projektu przy wsparciu partnerów zaplanowali budowę 10 bram odkażających dla szpitali. Akcja jest niezwykle ważna ponieważ prawie ⅓ przypadków zakażeń koronawirusem to zachorowania poprzez kontakt w przychodni lub szpitalu. Dzięki inicjatywie możemy pomóc w pracy tym, którzy ryzykując własne zdrowie walczą dla innych.

Zachęcamy do wsparcia społecznościowej zbiórki środków na budowę bram: https://zrzutka.pl/bramydlaszpitali - każda podarowana złotówka przybliża nas do celu. Przy opisywanej inicjatywie każda darowizna to zwiększenie szans na niezbędne zabezpieczenie osobiste medyków. Więcej infomacji o zaangażowaniu Grupy iCEA znajduje się na: www.grupa-icea.pl/bramydlaszpitali. Wesprzyjmy oddziały zakaźne polskich szpitali, bądźmy solidarni z medykami i wspólnie zaangażujmy się w walkę z pandemią.

Ponadto, jako Grupa iCEA zachęcamy do przyłączenia się do drugiej akcji przeciwko koronawirusowi, w którą zaangażowaliśmy się całym zespołem. Dołączyliśmy do projektu Folding@Home udostępniając moc obliczeniową 20 naszych komputerów. Będzie ona wykorzystywana w celu dokonywania symulacji, by pomóc naukowcom lepiej zrozumieć struktury wirusa powodującego COVID-19, a ostatecznie może pomóc w wynalezieniu szczepionki. W inicjatywie może wziąć udział każdy posiadający komputer i dostęp do internetu. Więcej szczegółów dotyczących dołączenia do projektu na stronie: https://www.grupa-icea.pl/koronawirus/.





Grupa iCEA - Pierwsza Agencja SEO360 działająca na rynku od 2007 roku. Firma ma status Partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Dzięki zespołowi najlepszych ekspertów ich klienci osiągają czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

Więcej informacji udziela:

Jacek Dziura, CMO, Grupa iCEA

mail: j.dziura@icea.pl

telefon: 721 622 986